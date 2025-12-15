Albüm: Avustralya'da Bondi Plajı'ndaki Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybedenler Çiçeklerle Anılıyor

SİDNEY, 15 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde yer alan Bondi Plajı'nda pazar günü meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtilirken, saldırganların ise bir baba ve oğlu olduğu açıklandı. Polis, hayatını kaybeden kişilerin yaşlarının 10 ile 87 arasında değiştiğini ve aralarında saldırganlardan birinin de bulunduğunu bildirdi. Pazartesi sabahı itibarıyla 5'inin durumu ağır olmak üzere 40 kişi daha yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi görüyor.