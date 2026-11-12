Sidney'deki Harbour Köprüsü'nde trenden düşen çocuk ağır yaralandı

Sidney'deki Harbour Köprüsü'nde trenden düşen çocuk ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Avustralya'nın Sidney kentindeki Harbour Köprüsü'nde 12 Kasım 2026 tarihinde perşembe sabahı trenden düşen bir çocuk ağır yaralandı. Kaza mahallinde polis ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.
SİDNEY, 12 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde kaza mahalinde çalışma yürüten polis ve itfaiye ekipleri, 12 Kasım 2026.
Avustralya'nın Sidney kentindeki Harbour Köprüsü'nde perşembe sabahı trenden düşen bir çocuk ağır yaralandı. (Fotoğraf: Gong Bing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua