Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sidney'deki Harbour Köprüsü'nde trenden düşen çocuk ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'nın Sidney kentindeki Harbour Köprüsü'nde 12 Kasım 2026 tarihinde perşembe sabahı trenden düşen bir çocuk ağır yaralandı. Kaza mahallinde polis ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

SİDNEY, 12 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde kaza mahalinde çalışma yürüten polis ve itfaiye ekipleri, 12 Kasım 2026.

Avustralya'nın Sidney kentindeki Harbour Köprüsü'nde perşembe sabahı trenden düşen bir çocuk ağır yaralandı. (Fotoğraf: Gong Bing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
İstifa eden Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak

İstifa eden Kavcıoğlu için çok konuşulacak maaş ayrıntısı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü türkücü Mustafa Küçük'e komşusunu darbettiği gerekçesiyle para cezası ve 5 yıl denetim

Ünlü türkücüye mahkemeden 5 yıllık şok
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11

Alarmları kurun! Belçika'yı yıkacak 11'i belirledi
Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü! Hepsini tek tek çıkardı

Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü! Hepsini tek tek çıkardı
Osimhen için 'Kronik' dedi! Sonra özür diledi

Canlı yayında söylediklerine tepki yağdı! Sonra özür diledi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı! Lodosun hızı 90 kilometreye çıkacak

Bu günlere dikkat! İstanbul dahil 11 il için kodlu alarm
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın44

Fatma Betül'ün cezaevi günleri! Rahatsız olduğu olaya bakın