Avustralya'da Köpekbalığı Saldırısı: Bir Kadın Ağır Yaralandı

SİDNEY, 13 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde bir kadın köpekbalığı saldırısına uğradı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yeni Güney Galler eyaleti polisi, cumartesi günü yerel saatle 11.15 sularında bir kişinin köpekbalığı saldırısına uğradığı ihbarı üzerine acil durum ekiplerinin Sidney'in doğusundaki Coogee Plajı'na sevk edildiğini açıkladı.

Acil durum ekipleri gelmeden önce kadının çevredekiler tarafından sudan çıkarıldığı ve kendisine ilk yardım müdahalesi yapıldığı kaydedildi.

Polis, kol ve bacaklarından ağır şekilde yaralanan 30'lu yaşlardaki kadına ilk müdahalede bulundu.

Kaynak: Xinhua