Sidney'de Gazze Protestosu: On Binlerce Kişi Liman Köprüsü'nde Yürüdü

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Avustralya'nın Sidney kentinde, Gazze'deki İsrail saldırılarını ve kıtlığı protesto etmek amacıyla on binlerce insan Liman Köprüsü'nde bir araya geldi ve yürüyüş düzenledi.

SİDNEY, 4 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını ve kıtlığı protesto etmek amacıyla Liman Köprüsü'nde yürüyen insanlar, 3 Ağustos 2025.

On binlerce Avustralyalı pazar günü Sidney'in simgelerinden Liman Köprüsü'nde protesto gösterisi düzenledi. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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