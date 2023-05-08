Sidney'de Charles'ın taç giyme töreninde Opera Binası'nın aydınlatılmaması tartışma yarattı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti (NSW) Başbakanı Chris Minns, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni için Sidney Opera Binası'nın ışıklarının yakılmamasına yönelik eleştirileri yanıtladı.

Avustralya'daki yerel radyo kanalı 2GB'ye konuşan Minns, açıklamasında, Charles'ın taç giyme töreni için Sidney Opera Binası'nın ışıklarının yakılmasının, vergi mükellefleri üzerinde önemli bir mali yük oluşturacağını savundu.

Minns, opera binasının ışıklarının yakılacaksa da Avustralya, Avustralyalılar, ülkesi için kahramanca fedakarlık yapmış kişiler veya önemli bir uluslararası etkinlik için yakılması gerektiğini söyledi.

Kral Charles'a "elbette" saygı duyduğunu dile getiren Minns, "Fakat vergi mükelleflerinin parasını nereye ve ne zaman harcadığımıza da dikkat ediyorum." şeklinde konuştu.

Minns, Sydney Opera Binası'nın 2012'de 23 gün, 2023'ün ilk 4 aylık döneminde ise 70 günden fazla aydınlatıldığını aktardı.

Avustralya Monarşist Birliği tarafından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın taç giyme töreninde ışıkların yakılmaması kınandı.

Açıklamada, "Başbakan Avustralya Monarşist Ligi ile temasa geçseydi, üyelerimiz bu önemli olayda bu amaç için fon sağlamaya kolayca katkıda bulunurlardı." ifadesi kullanıldı.

Opera Binası'nın ünlü ışıklı yelkenleri Avustralya'daki önemli olaylarda aydınlatılıyor. Binanın ışıkları, geçen yıl hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ölümünün ardından da yakılmıştı.

Binanın aydınlatılmasının maliyetinin gecelik 80 bin ile 100 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Eyalette önceki dönem iktidardaki koalisyon hükümeti, Kral Charles'ın taç giyme töreni ve benzeri olaylarda binanın aydınlatılmasını onaylamıştı, ancak kısa zaman önce iktidara gelen İşçi Partisi hükümeti bu kararı iptal etmişti.