Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu 3 Ölü, 4 Kayıp

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Çin'in Hebei eyaletindeki Xinglong ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiden ise haber alınamıyor. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SHİJİAZHUANG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xinglong ilçesindeki bir tatil beldesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiden haber alınamıyor.

Xinglong ilçesi sel kontrol yetkilileri cumartesi günü yaptıkları açıklamada arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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