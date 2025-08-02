Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu 3 Ölü, 4 Kayıp
Çin'in Hebei eyaletindeki Xinglong ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiden ise haber alınamıyor. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
SHİJİAZHUANG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xinglong ilçesindeki bir tatil beldesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiden haber alınamıyor.
Xinglong ilçesi sel kontrol yetkilileri cumartesi günü yaptıkları açıklamada arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel