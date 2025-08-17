Şiddetli Rüzgarın Kurbanı: Tiyatrocu İbrahim Yıldız Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenildi.

KARTAL'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız(27) ağır yaralandı. Oyuncu, ambulansla kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olay 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. Yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ağacın, oyuncu Yıldız'ın üzerine devrildiği anlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
