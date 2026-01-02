Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisine rüzgar engeli
Rusya'dan gelen 'Astoria Grande' yolcu gemisi, Amasra limanına yanaşma denemeleri sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle başarılı olamadı ve İstanbul'a yönelmek zorunda kaldı.
Rusya'dan yola çıkarak Samsun üzerinden Bartın'ın Amasra ilçesine gelen "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle limana yanaşamadı.
Soçi kentinden 3 gün önce 955 Rus turist ve 455 personelle hareket eden Panama bandralı gemi, sabah saatlerinde limana girmeye çalıştı.
Römorkör yardımıyla limanın ucuna yanaşan gemi, saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle liman içinde manevra yapamayınca liman dışına çıktı.
Limana 5 kez girme denemesinde bulunan gemi, liman dışında yaklaşık 1 saat bekledi. Gemi, rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle Amasra limanına demirleyemeden İstanbul'a hareket etti.
Yolcu gemisi, 18 Ocak 2023'te şiddetli rüzgar nedeniyle limana çarpmış, gemide ve limandaki usturmaçalarında hasar oluşmuştu.