Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar

Sichuan'da Meydana Gelen Heyelanda Üç Kişi Açıklandı, 28 Kayıp

Sichuan'da Meydana Gelen Heyelanda Üç Kişi Açıklandı, 28 Kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Sichuan eyaletinde bir heyelan sonucu iki kişi yaralı olarak kurtarılırken bir kişinin cansız bedeni bulundu. 28 kişi ise hala kayıp. Olay sonrası jeolojik afet acil müdahalesi başlatıldı.

YİBİN, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde cumartesi günü meydana gelen heyelanda toprak altında kalan iki kişi yaralı olarak kurtarılırken pazar günü bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 28 kişi ise halen kayıp.

10 evin toprak altında kaldığı heyelanın ardından yaklaşık 360 kişi güvenli bir yere tahliye edildi.

Yerel yetkililer heyelanın, Yibin kentinin Junlian ilçesinde bulunan Jinping köyünde yerel saatle 11.50'de meydana geldiğini bildirdi.

Yaşanan doğal afet sonrası saat 15.30'da en yüksek seviye olan 1. Seviye jeolojik afet acil müdahalesi başlatıldı.

Acil kurtarma, yangın, kamu güvenliği, ulaşım, sağlık, telekomünikasyon, elektrik ve diğer birimler kurtarma çalışmalarını yürütmek ve çalışmalara yardımcı olmak üzere hızla olay yerine geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
img

Tartışma futbol sahalarından Meclis'e sıçradı
img

İlk maçında ortalığı birbirine kattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Eşini takip ettirip şantaj yaptı

'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Dedektif tutup şantaj yaptı
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi

İstanbul ve İzmir'den gelen görüntüler milyonları tedirgin etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.