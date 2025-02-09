Sichuan'da Meydana Gelen Heyelanda Üç Kişi Açıklandı, 28 Kayıp

YİBİN, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde cumartesi günü meydana gelen heyelanda toprak altında kalan iki kişi yaralı olarak kurtarılırken pazar günü bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 28 kişi ise halen kayıp.

10 evin toprak altında kaldığı heyelanın ardından yaklaşık 360 kişi güvenli bir yere tahliye edildi.

Yerel yetkililer heyelanın, Yibin kentinin Junlian ilçesinde bulunan Jinping köyünde yerel saatle 11.50'de meydana geldiğini bildirdi.

Yaşanan doğal afet sonrası saat 15.30'da en yüksek seviye olan 1. Seviye jeolojik afet acil müdahalesi başlatıldı.

Acil kurtarma, yangın, kamu güvenliği, ulaşım, sağlık, telekomünikasyon, elektrik ve diğer birimler kurtarma çalışmalarını yürütmek ve çalışmalara yardımcı olmak üzere hızla olay yerine geldi.