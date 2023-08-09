Mersin'de aşırı sıcaktan dolayı bitkin düşen ve ölmek üzere olan kerkenez kuşu, polislerin müdahalesiyle hayata döndü. Kuşu suyla serinleten ve vitaminli su veren polisler, kuşun yeniden uçmasını sağladı.

Sıcaktan ölmek üzere olan kerkenez kuşunu polis hayata döndürdü

MERSİN - Mersin'de aşırı sıcaktan dolayı bitkin düşen ve ölmek üzere olan kerkenez kuşu, polislerin müdahalesiyle hayata döndü. Kuşu suyla serinleten ve vitaminli su veren polisler, kuşun yeniden uçmasını sağladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro amirliği ekipleri, Buluklu Mahallesinde devriye gezdiği esnada sıcaktan bitap düşmüş bir kerkenez kuşunu baygın şekilde gördü. Bunun üzerine kuşa müdahale etmek için duran ekipler, önce suyla kuşu serinletti. Biraz kendine gelen kuşa vitaminli su veren ekipler, kuşu uçabilecek duruma getirdi. Kuşu hastalık ve yaralanma yönünden de kontrol eden ekipler, herhangi bir sıkıntının olmadığını görünce kuşun tamamen kendine gelmesini bekledi.

Bir süre sonra uçabilecek duruma gelen kuş, doğaya salındı.