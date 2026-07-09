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Sıcak Hava Dalgasında Lastik Basıncı Uyarısı

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İngiltere'deki sıcak hava dalgası sırasında sürücüler, yanlış lastik basıncının yüksek hızda patlamalara ve ciddi kazalara yol açabileceği konusunda uyarılıyor. Uzmanlar, sıcaklık artışıyla lastik basıncının da yükseldiğini ve düzenli kontrolün önemini vurguluyor.

Sürücüler, İngiltere'deki son sıcak hava dalgası sırasında tehlikeli bir durumu önlemek için kritik bir araç ayarını kontrol etmeye çağrılıyor. Sıcak asfalt ve yanlış lastik basıncı, yüksek hızda patlamaya yol açarak ciddi kazalara neden olabilir. AA, sıcak havanın araçları zorladığını ve motor arızası riskini artırdığını belirtiyor.

Lastik basıncı, her 10°C'de yaklaşık 0.1-0.2 bar artar. Nisan ayında doğru şişirilmiş bir lastik, Temmuz sıcağında tehlikeli şekilde fazla şişmiş olabilir. Birçok mağaza ücretsiz lastik kontrolü yaparken, 2014 sonrası araçlarda TPMS sistemi bulunuyor. Düşük basınç için hava basmak 1 sterlinden azken, yüksek basıncı boşaltmak ücretsizdir.

Kaynak: Haber Merkezi
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