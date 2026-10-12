Haberler

Siber suçlara yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 137 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden "tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi Zanlıların, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 22 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 327 şüpheliden 137'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Çorum, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Iğdır, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Samsun, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 137'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri sonucunda yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve özendirici paylaşımlar, müstehcenlik ve fuhuş ile trafik kurallarına aykırı paylaşımlar kapsamında toplam 936 hesap veya kişi tespit edildi.

Terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise toplam 553 hesap veya kişi belirlendi.

Bu kapsamda, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 3 bin 501 hesap veya kişi tespit edilirken, 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 571 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Korku Veliaht Prens'e saray değiştirtti
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var

Milyonların gözü bugün Beştepe'de! Masada Türkiye'yi sarsan dosya var
Antalya’da botoks alarmı! 16 kişi hastanelik oldu, 3'ü yoğun bakıma alındı

Kırışıklıklardan kurtulayım derken canlarından olacaklardı