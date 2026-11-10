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Şi ile Takaiçi'nin APEC'te resmi görüşme yapmasının olası olmadığı iddia edildi

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Şi Cinping'in Takaiçi Sanae ile Şıncın'daki APEC zirvesinde resmi görüşme yapmasının olası olmadığı iddia edildi. Kaynaklar, Takaiçi'nin Şi ile görüşmeyecek 'tek isim' olacağını öne sürerken, Çinli kaynak Şi'nin protokol gereği Takaiçi ile el sıkışabileceğini aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde resmi görüşmelerde bulunmasının olası olmadığı iddia edildi.

Kyodo News'un haberine göre, ismi verilmeyen diplomatik kaynaklar, gelecek hafta düzenlenecek APEC zirvesinde Şi ve Takaiçi'nin görüşme olasılığını değerlendirdi.

İkilinin zirve kapsamında resmi görüşmelerde bulunmasının pek olası olmadığını belirten kaynaklar, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek zirveye katılacak Takaiçi'nin Şi ile görüşmeyecek "tek isim" olacağı öne sürüldü.

Çinli bir kaynak, Şi'nin "diplomatik protokol gereği" Takaiçi ile el sıkışabileceğini aktardı.

Kaynak: AA
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