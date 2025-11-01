Haberler

Shenzhou-21 Uzay Aracı, Tianhe Modülüne Hızlı Kenetlenme Gerçekleştirdi

Shenzhou-21 Uzay Aracı, Tianhe Modülüne Hızlı Kenetlenme Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Çin'in Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracı, uzay istasyonunun ana modülü Tianhe'ye otonom bir şekilde kenetlenerek yeni bir rekor kırdı. Süreç yaklaşık 3.5 saat sürdü ve üç astronotun Tianhe modülüne girmesi planlanıyor.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracı cumartesi günü Beijing saatiyle 03.22'de uzay istasyonunun ana modülü Tianhe'nin ön kapısına hızlı ve otonom bir kenetlenme gerçekleştirdi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, tüm sürecin yaklaşık 3.5 saat sürdüğünü açıkladı.

Ajans, Shenzhou-21'deki üç astronotun Tianhe modülüne gireceğini ve Shenzhou-20 mürettebatının da onları karşılamaya hazır olduğunu duyurdu.

Shenzhou-21 misyonu, Shenzhou programı tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen en hızlı yaklaşma ve kenetlenme ile yeni bir dönüm noktası oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
