Çin'in Yörüngedeki Shenzhou-21 Uzay Aracındaki Astronotlar Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Çin'in Yörüngedeki Shenzhou-21 Uzay Aracındaki Astronotlar Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
Güncelleme:
Çin'in Tiangong uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-21 uzay gemisi mürettebatı, yeni yıl dolayısıyla ülke halkına iyi dileklerini iletti.

An itibarıyla Çin'in yörüngedeki Tiangong uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-21 uzay gemisi astronotları perşembe günü yayımladıkları yeni yıl mesajında tüm ülke halkına iyi dileklerini iletti ve halkın yeni yılını kutladı.

Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 31 Ekim 2025'te uzaya gönderilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
