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Shenzhou-20 Uzay Aracı, Uzay İstasyonuna Giriş Yaptı

Shenzhou-20 Uzay Aracı, Uzay İstasyonuna Giriş Yaptı
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Çin'in Shenzhou-20 uzay aracı, uzay istasyonuna giriş yaparak orada bulunan üç astronotla buluştu. İki uzay mürettabatı arasında yeni bir devri teslim süreci başlatıldı.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-20 uzay aracındaki üç astronot ülkenin uzay istasyonuna giriş yaparak orada bulunan diğer üç astronotla buluştu ve yörüngede yeni bir mürettebat devir teslimini başlattı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre cuma günü Beijing saatiyle saat 01.17'de giriş kapağını açan Shenzhou-19 mürettebatı, yeni gelen astronotları karşıladı.

Çin'in uzay görevleri tarihindeki 6. uzay buluşmasını gerçekleştiren 6 astronot toplu fotoğraf çektirdi.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre 6 astronot, planlanan görevler ve devir teslim işlemlerini tamamlamak üzere yaklaşık 5 gün boyunca birlikte kalıp, çalışacak.

Shenzhou-19 mürettebatının, 29 Nisan'da Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına dönmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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