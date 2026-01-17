Albüm: Çin'in Shenzhou-20 Astronotları Basınla Buluşarak Uzaydaki Deneyimlerini Anlattı
Çin'in Shenzhou-20 mürettebatlı görevinde yer alan astronotlar, uzayda geçirdikleri süre boyunca edindikleri deneyimleri basınla paylaştı.
BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-20 mürettebatlı görevinde yer alan ve kasım ayında Dünya'ya dönen astronotlar cuma günü ilk kez basının karşısına çıktı.
Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie'den oluşan astronotlar, basın toplantısında uzayda geçirdikleri süre boyunca kazandıkları deneyimleri kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel