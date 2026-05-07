Albüm: Çin'in Teknoloji Merkezi Shenzhen Alçak İrtifa Ekonomisinde Liderliğe Yükseliyor

SHENZHEN, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan teknoloji merkezi Shenzhen, insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde önde gelen bir üretim üssüne dönüşmüş durumda. Ülkede kullanılan tüketicilere yönelik İHA'ların yüzde 70'i, endüstriyel İHA'ların ise yüzde 50'si kentte üretiliyor.

Shenzhen'in bilim ve teknolojik inovasyona giderek artan yatırımları kentin alçak irtifa sektöründeki büyümeye destek oluyor. Kentin araştırma ve geliştirme yatırımları 2020-2024 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 12,9 artışla 151,08 milyar yuandan 245,31 milyar yuana yükseldi.

2024 tarihli hükümet çalışma raporunda yeni bir büyüme faktörü olarak tanımlanan Çin'in alçak irtifa ekonomisi, o tarihten bu yana önemli bir ivme kazanmış durumda. 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) ana hatlarıyla alçak irtifa ekonomisinin sağlıklı ve düzenli gelişimine, alçak irtifa hava sahası yönetiminde hassasiyetin artırılmasına ve alçak irtifa tüketiminin genişletilmesine yönelik proaktif çalışmalar yürütülmesini öngörüyor.

