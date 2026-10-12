Shenzhen-Hong Kong arasındaki yenilenen Huanggang Sınır Kapısı hizmete açıldı

Shenzhen-Hong Kong arasındaki yenilenen Huanggang Sınır Kapısı hizmete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shenzhen ile Hong Kong arasında yeniden inşa edilen Huanggang Sınır Kapısı pazartesi yerel saatle 06.30'da hizmete girdi. Yenilenen kapının sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırması bekleniyor.
SHENZHEN, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında yeniden inşa edilen Huanggang Sınır Kapısı, pazartesi günü yerel saatle 06.30'da hizmete açıldı.
Yenilenen sınır kapısının sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua