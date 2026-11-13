Shawn Mendes, Gazze'de soykırım yaşandığını söyleyip ses yükseltme çağrısı yaptı

Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, Gazze'de herkesin gözü önünde bir soykırım yaşandığına dikkati çekerek, takipçileri ve sanatçı arkadaşlarına bu konuda seslerini yükseltme çağrısında bulundu.

Mendes, sosyal medya hesabından yaptığı "Özgür Filistin" başlıklı paylaşımda, "Gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor. Gazze'deki anlamsız katliam sona ermeli." ifadesini kullandı.

Gazze'deki ailelerin ve çocukların çok uzun zamandır acı çektiğini ve yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Mendes, uzun zamandır kendini bu konuda eğittiğini ve belirli yerlere bağışlar yaptığını kaydetti.

Mendes, şunları aktardı:

"Sevgili dostlarım ve sanatçı arkadaşlarım, sesini yükseltmenin korkutucu gelebileceğini biliyorum, ben de şu anda bunu yazarken aynı şeyi hissediyorum... Aynı zamanda yardım etmek için bir şeyler yapma ihtiyacı da duyuyorum. Sesini yükseltenlerin sayısı ne kadar artarsa, değişime o kadar yaklaşırız. Eğer aynı fikirdeyseniz, lütfen içinize dönün, cesaretinizi toplayın ve yardım etmek için elinizden geleni yapın. Filistin'deki bu çocuklar çok uzun zamandır cesur olmak zorunda kaldı. Şimdi sıra bizde. Sesimizi yükseltmeyi ve baskı altında yaşayanlar için mücadele etmeyi bir norm haline getirelim."

Kaynak: AA