Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Shawn Mendes, Gazze'de soykırım yaşandığını söyleyip ses yükseltme çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Shawn Mendes, Gazze'de soykırım yaşandığını belirterek takipçilerine ve sanatçı arkadaşlarına ses yükseltme çağrısı yaptı. Mendes, Gazze'deki katliamın sona ermesi ve Filistin'deki çocukların artık cesur olmak zorunda kalmaması için herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.

Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, Gazze'de herkesin gözü önünde bir soykırım yaşandığına dikkati çekerek, takipçileri ve sanatçı arkadaşlarına bu konuda seslerini yükseltme çağrısında bulundu.

Mendes, sosyal medya hesabından yaptığı "Özgür Filistin" başlıklı paylaşımda, "Gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor. Gazze'deki anlamsız katliam sona ermeli." ifadesini kullandı.

Gazze'deki ailelerin ve çocukların çok uzun zamandır acı çektiğini ve yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Mendes, uzun zamandır kendini bu konuda eğittiğini ve belirli yerlere bağışlar yaptığını kaydetti.

Mendes, şunları aktardı:

"Sevgili dostlarım ve sanatçı arkadaşlarım, sesini yükseltmenin korkutucu gelebileceğini biliyorum, ben de şu anda bunu yazarken aynı şeyi hissediyorum... Aynı zamanda yardım etmek için bir şeyler yapma ihtiyacı da duyuyorum. Sesini yükseltenlerin sayısı ne kadar artarsa, değişime o kadar yaklaşırız. Eğer aynı fikirdeyseniz, lütfen içinize dönün, cesaretinizi toplayın ve yardım etmek için elinizden geleni yapın. Filistin'deki bu çocuklar çok uzun zamandır cesur olmak zorunda kaldı. Şimdi sıra bizde. Sesimizi yükseltmeyi ve baskı altında yaşayanlar için mücadele etmeyi bir norm haline getirelim."

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var14

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Burdur'da ortaokullu kızını taciz ettiği öne sürülen adamı sokakta yakalayan baba, önce dövdü sonra polise teslim etti

İddiaya göre kızını evine kadar takip etti! Baba sokakta yakaladı
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

Arda için canlı yayında yapılan yorum olay oldu: O çocuğa...
3-5 etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık

3-5 beğeni uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı