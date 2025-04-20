Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri İslamabad'da Konuştu

İSLAMABAD, 20 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, 18 Nisan 2025.

Yermekbayev, İslamabad'da Xinhua ile yaptığı söyleşide, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Çin'in dönem başkanlığında çok taraflılığı savunmaya ve adil, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) olan küresel ticaret sistemini teşvik etmeye güçlü şekilde odaklandığını söyledi. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)