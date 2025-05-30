Shanghai'da Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu ve İşbirliği Forumu Başladı

SHANGHAİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu ve 2025 Shanghai Uluslararası Dostluk Kentlerin İşbirliği Forumu'na katılan konuklar, 29 Mayıs 2025.

22 ülkeden 26 kentin belediye başkanları ve temsilcileri, çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başlayan Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu ve 2025 Shanghai Uluslararası Dostluk Kentlerin İşbirliği Forumu'nda bir araya geldi.

Forum çerçevesinde, "sürdürülebilir kentsel gelişim için yeşil ve düşük karbonlu enerji" ve "geleceğin kent inovasyonu için gençlerin canlılığına ilham vermek" temalı alt forumlar yer alıyor. Forum cumartesi gününe kadar devam edecek. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)