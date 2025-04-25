Shanghai'da 10. Çin Uzay Günü Etkinlikleri Başladı

SHANGHAİ, 25 Nisan (Xinhua) -- Shanghai Dünya Fuarı Sergi ve Kongre Merkezi, 24 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında 10. Çin Uzay Günü çerçevesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

24 Nisan, 2016 yılından bu yana Çin Uzay Günü olarak kutlanıyor.

Bu tarih, Çin'in "Dongfanghong-1" uydusunun 1970'te uzaya gönderildiği önemli günü simgeliyor.