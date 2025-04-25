Shanghai'da 10. Çin Uzay Günü Etkinlikleri Başladı
Shanghai Dünya Fuarı Sergi ve Kongre Merkezi, 24 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında 10. Çin Uzay Günü etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 24 Nisan, Çin'in uzaya gönderdiği ilk uydu 'Dongfanghong-1'in fırlatma tarihini simgeliyor.
SHANGHAİ, 25 Nisan (Xinhua) -- Shanghai Dünya Fuarı Sergi ve Kongre Merkezi, 24 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında 10. Çin Uzay Günü çerçevesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
24 Nisan, 2016 yılından bu yana Çin Uzay Günü olarak kutlanıyor.
Bu tarih, Çin'in "Dongfanghong-1" uydusunun 1970'te uzaya gönderildiği önemli günü simgeliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel