Shandong Uçak Gemisi Hong Kong'a İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

Shandong Uçak Gemisi Hong Kong'a İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın Shandong uçak gemisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne 5 günlük bir ziyaret düzenleyerek, çeşitli etkinlikler ve tatbikatlar ile halkla etkileşimde bulunmaya başladı.

HONG KONG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Shandong uçak gemisinin öncülük yaptığı Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması filosunun Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne düzenlediği 5 günlük ziyaret perşembe günü başladı.

Shandong uçak gemisi ve beraberindeki üç savaş gemisi saat 08.00'de Victoria Limanı'na giriş yaptı. Uçak gemisinin güvertesinde 700'den fazla subay ve asker yan yana dizilerek, "güvenli ülke, güzel yuva" sloganını oluşturdu.

Shandong uçak gemisi ve Yan'an füze destroyeri Victoria Limanı'nın batı yakasında demirlerken, Zhanjiang füze destroyeri ve Yuncheng füze fırkateyni Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu'nun Stonecutters Adası'ndaki deniz üssüne yanaştı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, Shandong uçak gemisi filosunu saat 10.00'da Stonecutters Adası Deniz Üssü'nde düzenlenen törenle karşıladı.

Shandong'un Hong Kong'a yaptığı bu ilk ziyaret kapsamında cuma gününden pazar gününe kadar uçak gemisi ve beraberindeki gemilerde halka açık turlar, konferanslar, tatbikat gösterileri ve çeşitli etkileşim faaliyetleri düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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