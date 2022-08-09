SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı. SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı. Ceylan'ın yerine Kürşad Arat atandı. SGK Başkanlığı görevine 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vekaleten atanan Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı. Görevden alınan Ceylan'ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat'ın getirildiği öğrenildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Sosyal Güvenlik Kurumu Güncel Haberler

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