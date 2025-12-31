CHP'li Tanrıkulu'dan Yeni Yıl Mesajı: 2025 Gerçekten Çok Zor Geçti

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da kar yağışı altında yeni yıla ilişkin verdiği mesajında, "2025 gerçekten çok zor geçti. Adaletsizlikle, hukuksuzlukla, yoksullukla; her türlü acıyla sınandık. 2026'ya ise bembeyaz bir sayfayla giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni yıl mesajını kar yağışı altında çektiği videoyla paylaştı.

2025 yılının çok zor geçtiğini aktaran Tanrıkulu, şunları söyledi:

"2025'in son saatlerindeyiz, Diyarbakır'dayım. Yoğun bir kar yağışı var, her yer bembeyaz. Beyaz, barışın işareti. 2025 gerçekten çok zor geçti. Adaletsizlikle, hukuksuzlukla, yoksullukla; her türlü acıyla sınandık. 2026'ya ise bembeyaz bir sayfayla giriyoruz. Diyarbakır bugün bunun işaretini verdi. 2026 için herkese iyi bir yıl diliyorum. Güzel bir gelecek diliyorum. Barışın, adaletin ve demokrasinin birlikte inşa edileceği bir Türkiye diliyorum. Hepinize Diyarbakır'dan selam ve sevgiler."