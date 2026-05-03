Sezgin Tanrıkulu'ndan Amedspor Kutlamaları İçin Uyarı: Lütfen Silah Kullanmayın, Ateş Etmeyin

Güncelleme:
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından yapılan kutlamalarda silah kullanılmaması uyarısında bulunarak "Bireysel silahlanmaya karşıyız; bir mutluluğun silahla kutlanmasına karşıyız. Yorgun mermilerin hangi felaketlere yol açtığını biliyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından kutlamalara ilişkin uyarıda bulundu. Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Diyarbakırlılar, Sevgili Hemşehrilerim, Sevgili Taraftarlarımız; Amedspor'un başarısı hepimizin ortak başarısı. Bunu en iyi şekilde kutlayalım ama sakın ha sakın, silah kullanmayalım, ateş etmeyelim. Bireysel silahlanmaya karşıyız; bir mutluluğun silahla kutlanmasına karşıyız. Yorgun mermilerin hangi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Sizden ricamız; lütfen silah kullanmayın, ateş etmeyin, ateş edenlere engel olun. Onlar bizden değil."

Kaynak: ANKA
