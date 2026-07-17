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Şanlıurfa'da doğum sonrası annenin ölümüne ilişkin tutuklanan doktor, adli kontrolle serbest bırakıldı

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Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Edanur Y'nin ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktor M.Z.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra yaşamını yitiren Edanur Y'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.Z.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Edanur Y'nin yakınlarının şikayeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan M.Z.D'nin avukatı, karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren hakimlik, M.Z.D'nin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Edanur Y, dün kentteki özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşmış, ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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