Dem Parti Grup Başkanvekili Temelli: Şiddet Sarmalına İzin Vermemek ve Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olmak Zorundayız

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olaya ilişkin "Günlerdir süren şiddet sarmalına bir türlü dur diyemeyen iktidar ve demokratik tüm protestolara şiddetle saldıran kolluk güçleri bu gidişatın müsebbibidir. Şiddet sarmalına izin vermemek ve provokasyonlara karşı dikkatli olmak zorundayız" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"24 yaşındaki Kobani'li Baran Abdi Tarsus başından vurularak katledildi. Baran Abdi'nin yaşamını yitirmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Suçlunun yakalanmış olması yeterli değildir. Günlerdir süren şiddet sarmalına bir türlü dur diyemeyen iktidar ve demokratik tüm protestolara şiddetle saldıran kolluk güçleri bu gidişatın müsebbibidir. Şiddet sarmalına izin vermemek ve provokasyonlara karşı dikkatli olmak zorundayız. Genç bir insanın hayatına mal olan bu sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması devletinin sorumluluğudur…"