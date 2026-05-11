Sezai Temelli: "Çocukların Okul Sıralarında Olması Gerekirken İşçileştirilmesi Sadece Bir Kaza Değil, Sistematik Bir Cinayettir"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Ankara Polatlı’da 13 yaşındaki Mehmet Daniş’in çalıştığı sırada yaşamını yitirmesine ilişkin, "Çocukların okul sıralarında olması gerekirken, bu ağır sömürü düzeni tarafından işçileştirilmesi sadece bir kaza değil, sistematik bir cinayettir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, sosyal medya hesabından, Ankara Polatlı'da 13 yaşındaki Mehmet Daniş'in çalıştığı sırada yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Temelli bunun bir cinayet olduğunu belirterek, "Ankara Polatlı'da henüz 13 yaşındaki Mehmet Daniş'i bir iş cinayetinde kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Çocukların okul sıralarında olması gerekirken, bu ağır sömürü düzeni tarafından işçileştirilmesi sadece bir kaza değil, sistematik bir cinayettir. Kardeşini kurtarmaya çalışırken yaralanan ablasına acil şifalar diliyorum. Kederli aileye başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
