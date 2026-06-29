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Seyşeller 50. Bağımsızlık Yılını Kutluyor

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VICTORIA, 29 Haziran (Xinhua) -- Seyşeller'in bağımsızlığının 50. yıldönümü kapsamında başkent Victoria'da düzenlenen Ulusal Gün kutlamaları, 28 Haziran 2026. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

VICTORIA, 29 Haziran (Xinhua) -- Seyşeller'in bağımsızlığının 50. yıldönümü kapsamında başkent Victoria'da düzenlenen Ulusal Gün kutlamaları, 28 Haziran 2026. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEylem Nimettepe:

Vay be, 50 yıl olmuş ya. Zamanın ne kadar çabuk geçtiğine bak. Bir ülkenin bu kadar uzun yılı kendi başına yönetebilmesi işte gerçekten bir başarı. Victoria'da düzenlenen kutlamalar muhtemelen güzel olmuştur. Böyle anlar gerçekten insanın içini sıcak yapıyor.

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Haber YorumlarıElif Üçtepe:

50 yıl geçmiş ama güvenlik önlemleri nasıl alındı acaba?

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Haber Yorumlarıİlknur Taş:

Seyşeller'in 50 yıllık bağımsızlık tarihi gerçekten takdire değer. Böyle önemli günlerde gençlerin de ülkelerinin tarihini öğrenmesi çok faydalı oluyor. Umarım bu kutlamalar çocuklara da ilham verir.

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