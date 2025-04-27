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Seyr-i Temaşa Tiyatro Oyunu Altınözü'nde Sahnelendi

Seyr-i Temaşa Tiyatro Oyunu Altınözü'nde Sahnelendi
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin 'Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor' etkinlikleri kapsamında organize edilen 'Seyr-i Temaşa' adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Oyunun yazarı ve yönetmeni sanatçı Cengiz Küçükayvaz, gösteri sırasında vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde "Seyr-i Temaşa" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında organize edilen gösteri, Altınözü Belediyesinin konferans salonunda sahnelendi.

Sanatçı Cengiz Küçükayvaz'ın yazdığı ve yönettiği tek perdelik oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
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