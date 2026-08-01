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Seyit Aslan’dan İspanya’nın göç politikasına tepki

Seyit Aslan’dan İspanya’nın göç politikasına tepki
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Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Ceuta'daki göçmen ölümlerinin ardından sınır güvenliğini artırmaya yönelik yaklaşımını eleştirerek, Avrupa Birliği'nin güvenlik odaklı göç politikalarının yeni ölümlere yol açtığını ifade etti.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Ceuta'daki göçmen ölümlerinin ardından sınır güvenliğini artırmaya yönelik yaklaşımını eleştirerek, Avrupa Birliği'nin güvenlik odaklı göç politikalarının yeni ölümlere yol açtığını ifade etti.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pedro Sanchez'in Ceuta'daki ölümler karşısında çözümü bir kez daha sınırları daha da sertleştirmekte araması, Avrupa'nın güvenlikçi göç rejiminin iflas ettiğini gösteriyor. Pedro Sanchez hükümeti kendisini aşırı sağdan farklı bir yerde konumlandırsa da, sınır söz konusu olduğunda Avrupa Birliği'nin güvenlikçi göç rejiminin dışına çıkmıyor. Göçü yaratan savaşları, yoksulluğu ve küresel eşitsizlikleri ortadan kaldırmak yerine göçmenleri kriminalize eden ve sınırları militarize eden bu politikalar, her gün yeni ölümlerin önünü açıyor.

Öfkemizi, Fas'tan Ceuta'ya insanca bir yaşam umuduyla ölüm yolculuğuna çıkan göçmenlere değil; onları bu karanlığa mahkum eden, göçün nedenlerini ortadan kaldırmak yerine göç edenleri düşmanlaştıran bu düzenin mimarlarına yöneltmeliyiz.

İnsanca yaşama ulaşma umudu, Avrupa'nın ördüğü kaleleri aşmaya devam ediyor. Sınır teknolojilerine milyarlar harcayanlar, şapkalarını önlerine koyup göçün gerçek nedenleriyle yüzleşmek yerine her geçen gün daha sert ve daha düşmanca politikalar inşa ettikçe bu acı görüntüleri görmeye devam edeceğiz. Sınırlar değil, insan hayatı korunmalıdır. Enternasyonalist dayanışmayı ve mücadeleyi birlikte büyütelim."

Kaynak: ANKA
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