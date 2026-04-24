Seyir halindeki kamyonun kupası düştü, şoför öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki kamyonun kupasının düşmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şoför Mehmet Küçükaslan, kurtarılamadı. Küçükaslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı