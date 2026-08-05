Erzurum'da Kuryelerden Yürek Isıtan Yardım: Yakıtı Biten Otomobili Ayaklarıyla İttiler

ERZURUM'da seyir halindeyken yakıtı biten otomobil sürücüsüne motosikletli 2 kurye yardım elini uzattı. Kuryelerin ayaklarıyla otomobili iteklediği anları cep telefonuyla kaydeden kişi, "İşte kardeşliğin, dostluğun bitmediği memleket 'Dadaşlar Diyarı Erzurum' maşallah size" diyerek paylaşım yaptı.

Palandöken ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil akan trafikte yakıtı bitince yavaşlamaya başladı. Aynı istikamette giden 2 motosikletli kurye durumu fark ederek otomobilin arkasına geçti. Biryandan motosikletleri kullanan kuryeler ayaklarıyla da otomobili itekledi. Yürekleri ısıtan o anları arkalarından gelen başka bir otomobildeki vatandaş cep telefonuyla kayda aldı. Görüntü çeken vatandaş, "İşte burası Erzurum, memleketime kurban olayım. Bir abimiz yolda kalmış iki tane kurye arkadaşımız, kardeşimiz motorlarıyla arabayı petrole kadar itmeye çalışıyor. Allah onlardan razı olsun. İşte kardeşliğin, dostluğun bitmediği memleket 'Dadaşlar Diyarı Erzurum' maşallah size" ifadelerini kullandı. Yapılan bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı