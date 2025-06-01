Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç Emirhan Gürbüz'ün Cansız Bedeni Bulundu

Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç Emirhan Gürbüz'ün Cansız Bedeni Bulundu
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Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç Emirhan Gürbüz'ün Cansız Bedeni Bulundu
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Adana'da 28 Mayıs'ta Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün cesedi, gölden 1,5 kilometre açıkta ve 23 metre derinlikte bulundu. Cesedi, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne götürüldü.

Adana'da 28 Mayıs'ta Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki gölde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün cesedinin kıyıdan 1,5 kilometre açıkta ve 23 metre derinlikte olduğu tespit edildi.

Ekiplerce sudan tekneye alınan Gürbüz'ün cansız bedeni, ilk inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne götürüldü.

Savcılık incelemesinin ardından Gürbüz'ün cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkarmış, gölde kaybolan Emirhan Gürbüz için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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