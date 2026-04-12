Haberler

Şeyh Şüceaddin Camisi'nin tarihi minaresi "hafif külahla" tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de restorasyonu süren Şeyh Şüceaddin Camisi'nin minaresinde tespit edilen statik sorun nedeniyle hafif malzemeden imal edilen külah ve peteği yerleştirildi. Cami gelecek ay ibadete açılacak.

Edirne'de restorasyonu süren Şeyh Şüceaddin Camisi'nin 16. yüzyıldan kalma minaresinde tespit edilen statik sorun nedeniyle, ağırlık oluşturmaması için minare külahı ve peteği hafif malzemeden yapıldı.

Restorasyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce bilim heyeti nezaretinde sürdürülen camideki çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Statik sorun tespit edilen tarihi minarenin peteği ve külahı, yapıya ek yük bindirmemesi amacıyla çelik ve betopandan imal edildi.

Külahın minareye yerleştirildiği caminin gelecek ay ibadete açılması planlanıyor.

Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen yapı, 1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gördü.

Günümüze yalnızca minaresi ve bir bölümü ulaşabilen caminin mihrap cephesinde, Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Salih Baran
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama

Umutları yerle bir eden açıklama
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!

Netanyahu'dan yeni tehdit: İran'a yönelik saldırılarımız sona ermedi, yapacak çok işimiz var

Barış zirvesi sonuç kaldı, Netanyahu'dan yeni tehdit gecikmedi