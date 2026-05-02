Şeyh Şaban-ı Veli Haftası kapsamında Taşköprü'de program düzenlendi

31. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası kapsamında Taşköprü'de program düzenlendi.

Şeyh Hüsamettin Hazretleri Tekke Türbesi'nde başlayan programda ilahiler seslendirilirken, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programda konuşan Kaymakam Abdullah Demirdağ, anma haftasının yalnızca bir hatırlama değil, aynı zamanda manevi değerleri yeniden yaşatma fırsatı olduğunu belirterek, Kastamonu'nun köklü tasavvuf geleneğine vurgu yaptı.

Demirdağ, Taşköprü'nün de bu zengin mirasın önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, Şeyh Hüsamettin Çoban ve Abdal Hasan gibi şahsiyetlerin ilçenin manevi iklimine yön verdiğini dile getirdi.

Belediye Başkan Vekili Ahmet Alay ise, Kastamonu'nun "evliyalar şehri" olarak anıldığını hatırlatarak, bu toprakların yetiştirdiği gönül erlerinin bıraktığı mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğin devamında katılımcılar, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin evini ziyaret etti. Ardından Abdalhasan köyüne geçen heyet, burada bulunan türbede dua ederek programı tamamladı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
