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Seydişehir Sağlık Müdürü Sağlık Evlerini Ziyaret Etti

Seydişehir Sağlık Müdürü Sağlık Evlerini Ziyaret Etti
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Seydişehir İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, Boyalı ve Kumluca mahallelerindeki yenilenen sağlık evlerini ziyaret ederek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, sağlık evlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Balcı, Boyalı ve Kumluca mahallerinde bulunan ve tadilatları tamamlanan sağlık evlerini ziyaret etti.

Balcı, gazetecilere, ilçenin sağlık alanında daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Sağlık evlerinin yenilenmesinde emeği geçen dernek üyelerine ve hayırseverlere teşekkür eden Balcı, toplumundan gelen desteklerle Seydişehir'de sağlık hizmetlerini daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yürütüleceğini kaydetti.

25 yıl hapis cezasıyla aranan sahıs yakalandı

Hakkında 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Hüseyin Koçak'ı (51) ikametine yakın bir bölgede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Koçak, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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