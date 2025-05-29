Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi geleneksel yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sergide, kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptıkları dikiş- nakış, iğne oyası, tel kırma gibi çalışmalar sergilendi.

Merkezin Müdürü Hayrettin Topuz, serginin üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacağını, kursiyerlerin birbirinden değerli el emeği göz nuru eserlerini burada sergilediklerini kaydetti.

Açılışa, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.