Seydişehir Belediyesi'nden Şehit Mezarlarına Bakım ve Öğrencilere Ödül

Güncelleme:
Seydişehir Belediyesi, şehit mezarlarının bakımını düzenli olarak yapıyor. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, şehitlerin hatırasını yaşatmak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Kitap Okuma Projesi kapsamında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Seydişehir Belediyesi şehit mezarlarının bakımını yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gazetecilere, vefa duygusuyla şehitlerin hatırasını yaşatmak, kabirlerinin bakımlı olmasını sağlamak amacıyla şehitliğin belediye ekiplerince düzenli olarak bakımının yapıldığını söyledi.

Şehitlerin, vatanın bağımsızlığı ve birliği uğruna canlarını feda eden kahramanlar olduğunu belirten Ustaoğlu, "Onların hatıralarına sahip çıkmak, mezarlarının bakımlı ve düzenli tutulmasını sağlamak hepimizin görevidir. Amacımız, şehitlerimizin aziz hatıralarına yakışır bir ortam oluşturmak ve ziyaret edenlerin daha temiz, düzenli bir şehitlikle karşılaşmasını sağlamak." diye konuştu.???????

Kitap Okuma Projesi kapsamında öğrenciler ödüllendirildi

Seydişehir'de Kitap Okuma Projesiyle kitap okumayı alışkanlık haline getiren öğrenciler ödüllendirildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak, hediyeler verdi.

Ustaoğlu, eğitim ve öğretime katkı sağlamak adına her zaman gençlerin yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
