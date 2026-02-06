Haberler

Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu yeni hastane binasında incelemelerde bulundu

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yeni hastane binasında yaptığı incelemede mevcut durumu ve eksiklikleri değerlendirdi. Ustaoğlu, toplam yatak kapasitesinin 200'e çıkarılacağını ve daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yapımı tamamlanan yeni hastane binasında inceleme yaptı.

Ustaoğlu, hastanenin mevcut durumu ve eksikliklerini yerinde değerlendirerek yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Ustaoğlu, ihtiyaç duyulan her alana hizmet götürme amacında olduklarını söyledi.

Yeni hastaneyle ilçedeki toplam yatak kapasitesi 200'e çıkaracaklarını anlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemize hitap eden hastanemizin fiziki imkanlarının güçlendirilmesinin yanı sıra hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle hastanemizdeki fiziki eksiklerinin giderilmesinin yanında hizmet kapasitesi de her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Çevre ilçelere de hizmet veren hastanemiz bu anlamda büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha iyi sağlık hizmetinin sunulması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
