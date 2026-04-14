Bisküvi kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin operasyonunda bisküvi kutusu içine çok sayıda uyuşturucu hap saklayan R.K. tutuklandı.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı. Polis, kimliğinin R.K. olduğu belirlediği şüphelinin evine operasyon düzenledi. Ekiplerin aramasında bisküvi kutusu içine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi; R.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

