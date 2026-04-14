Bisküvi kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyonda bisküvi kutusu içine gizlenmiş uyuşturucu haplar ele geçirildi. R.K. isimli şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı. Polis, kimliğinin R.K. olduğu belirlediği şüphelinin evine operasyon düzenledi. Ekiplerin aramasında bisküvi kutusu içine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi; R.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan

Yapılan tezahüratlara sinirlendi: Almam sizi maçlara, bir durun lan