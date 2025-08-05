Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, aracın vites konsolunun alt kısmına gizlenmiş çeşitli uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Seydişehir'de yangın

Seydişehir'de bir evin samanlığında yangın çıktı.

Dikilitaş Mahallesi'nde bir evin samanlığında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü.

Yangında, 10 ton saman balyası zarar gördü.