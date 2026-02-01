Konya'da evinin bahçesine uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Narkotik ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçerek, şüphelilerin evlerinde arama yaptı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçe dışından uyuşturucu getirdiği tespit edilen F.P. ve H.D'nin üzerinde ve evlerinde arama yapıldı.
Evlerinin arka bahçesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.