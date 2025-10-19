Haberler

Seydişehir'de Üniversite Öğrencilerinden Tarihi Homonada Yürüyüşü

Seydişehir Belediyesi organizasyonunda, 100 üniversite öğrencisi tarihi Homonada yolunda 9 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, etkinliğin Seydişehir'in turizm potansiyelini artıracağını söyledi.

Seydişehir Belediyesi organizasyonunda, Seydişehir'de öğrenim gören üniversite öğrencileri tarihi Homonada yolunda 9 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen tarihi Homonada yürüyüşünde öğrenciler Yeniceköy -Taraşçı rotasında yürüyerek güzel bir gün geçirdi.

100 üniversite öğrencisinin katıldığı yürüyüşe ilişkin açıklamasında Seydişehir Belediyesi olarak kültürel ve sosyal etkinliklerin artarak devam edeceğini bildiren Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Seydişehir'in ilk profesyonel trekking rotasını hayata geçirdik. Seydişehir'imizde şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla alternatif turizm alanlarında projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu anlamda bugün attığımız adım, bölgemiz açısından büyük önem taşıyor. Homonada yolunun trekking rotası olarak bilinmesi ve yürünmesi Seydişehir'in turizm potansiyelini artırarak bölge ekonomisine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

