Seydişehir'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ali Öztürk idaresindeki 34 BZC 779 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi Yeni TOKİ??????? Konutları yakınlarında Erkan Görür yönetimindeki 42 V 5901 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile Zeliha Bahar Öztürk yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.