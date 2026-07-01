Seydişehir'de park halindeki otomobil yandı
Seydişehir'de park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Seydişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nevzat Akbaş Caddesi'nde park halinde bulunan Sadettin Yıldırım'a ait 42 AZH 049 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi. ???????
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun