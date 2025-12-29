Seydişehir belediyesi buzlanmaya karşı solüsyon çalışması yaptı

Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, karla mücadele kapsamında ekiplerin mesai kavramı gözetmeksizin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İlçe merkezinde ana arterler başta olmak üzere ekiplerin çalışmalarını sürdürüldüğünü kaydeden Ustaoğlu, ana arterlerde yaşanan buzlanmayı gidermek için solüsyon ve tuzlama çalışmaları yapıldığını, ilçedeki tüm mahalle muhtarlarıyla irtibat kurulduğunu ve olası bir sıkıntılı durumun yaşanmadığı kaydetti.

Ekiplerin 16 merkez ve 39 kırsal mahalle olmak üzere sokak ve caddelerde mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Ustaoğlu, "Bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır." dedi.