Seydişehir belediyesi buzlanmaya karşı solüsyon çalışması yaptı

Seydişehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından belediye ekipleri, ana arterlerdeki buzlanmayı gidermek için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ekiplerin mesai gözetmeden çalıştığını ve gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, karla mücadele kapsamında ekiplerin mesai kavramı gözetmeksizin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İlçe merkezinde ana arterler başta olmak üzere ekiplerin çalışmalarını sürdürüldüğünü kaydeden Ustaoğlu, ana arterlerde yaşanan buzlanmayı gidermek için solüsyon ve tuzlama çalışmaları yapıldığını, ilçedeki tüm mahalle muhtarlarıyla irtibat kurulduğunu ve olası bir sıkıntılı durumun yaşanmadığı kaydetti.

Ekiplerin 16 merkez ve 39 kırsal mahalle olmak üzere sokak ve caddelerde mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Ustaoğlu, "Bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır." dedi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
