Seydişehir'de hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren İlhami Kaya, hava ambulansı ile Konya'ya nakledildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Halsizlik, sırt ağrısı şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne gelen İlhami Kaya'nın, yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Kaya, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun